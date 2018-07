500 miglia Indianapolis: Alonso si giocherà la pole

21 maggio 2017

Fernando Alonso ancora molto brillante a Indianapolis in vista della 500 miglia di domenica prossima. Lo spagnolo nella prima giornata di qualifiche ha fatto segnare il settimo tempo alla media 230.034 mph e stasera si giocherà la pole position con i fast 9. Prima posizione momentanea per Ed Carpenter davanti a Sato e Dixon. "Giornata regolare per noi, non sono ancora al meglio e in qualifica cercherò di fare ancora meglio", ha commentato Nando.