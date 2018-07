500 miglia Indianapolis: Alonso partirà quinto

22 maggio 2017

Ottima prestazione di Fernando Alonso nelle qualifiche della 500 miglia di Indianapolis. Dopo il settimo posto che gli è valso l'ingresso nella Fast-9, il pilota spagnolo si è piazzato quinto nella griglia di partenza. All'accensione dei semafori, il due volte campione del mondo di Formula 1 partirà in seconda fila (domenica alle 18.20). Risultato ottenuto grazie al tempo di 231.300 miglia orarie di media, ottenuta calcolando i tempi dei 4 giri previsti per questa sessione di qualifiche.



A conquistare la pole è stato Scott Dixon, del Team Ganassi, con 232.164 miglia orarie. Secondo Ed Carpenter dell'omonimo team e Alexander Rossi del Team Andretti. Quarto un'altra vecchia conoscenza della Formula 1, il giapponese Takuma Sato. Infine, Fernando Alonso, pronto a partire dalla seconda fila nella gara che si disputerà domenica 28 maggio sullo storico circuito di Indianapolis. Un'iniezione di fiducia per lo spagnolo, che nelle prime cinque gare di Formula 1 ha tagliato il traguardo solo due volte, e senza collezionare nemmeno un punto finora nel Mondiale 2017.