500 Miglia, Alonso in pista a Indy

3 maggio 2017

Era iniziata da ormai qualche settimana la missione 500 Miglia di Indianapolis per Fernando Alonso. Ma adesso è entrata nel vivo. Dopo la prova sedile prima di Sochi, lo spagnolo della McLaren è arrivato in Usa per le prime prove sull'ovale più famoso e veloce del mondo. Nell'occasione l'ex Ferrari ha presentato la nuova grafica del casco che userà in gara e ha percorso i primi giri con la macchina numero 29 del team Andretti.