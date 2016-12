24 Ore di Le Mans: doppietta storica per la Porsche

14 giugno 2015

L' Audi abdica e la Porsche torna a festeggiare la vittoria della 24 Ore di Le Mans, la 17.esima per la casa di Stoccarda. Una splendida doppietta con le 919 Hybrid in parata alla bandiera a scacchi: l'equipaggio numero 19 formato da Nico Hulkenberg-Earl Bamber-Nick Tandy davanti alla squadra rossa Mark Webber-Timo Bernhard-Brandom Hartley. Terza posizione per i cugini che vincevano qui da 5 anni con la R18 e-Tron quattro di Tréluyer, Fässler e Lotterer.

Sfortuna per l'Italia con Marco Bonanomi che con l'Audi ha sognato fino a tre ore dalla fine il podio. Poi i problemi allo sterzo e il pilota di Lecco ha dovuto rientrare ai box. Alla fine un settimo posto che grida vendetta.

Non è andata meglio a Fisichella e Bruni vincitori lo scorso anno nella classe GT. L'equipaggio dei due italiani più il finlandese Vilander è arrivato terzo al traguardo, ma ha dovuto abbandonare i sogni di vittoria bis a poche ore dalla fine per un guasto al cambio della loro Ferrari 458. Seconda piazza per i compagni del team AF Corse Rigon-Calado-Beretta. Il successo è andato all'unica Corvette in gara.