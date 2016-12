Basta ombrelline nel Mondiale Endurance

Decisa inversione di rotta attuata dai vertici del Wec (World Endurance Championship), l'organizzazione che si occupa delle gare di lunga durata, che ha scelto di rompere il famoso binomio 'donne-motori' e di togliere le 'ombrelline' dalle griglie di partenza. "Dalla 6 Ore di Silverstone, non vedrete più le grid girl sullo schieramento. Per me le grid girls sono una cosa del passato, la condizione delle donne è un po' differente al giorno d'oggi", ha detto Gérard Neveu, il boss del WEC.