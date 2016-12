Nurburgring, auto esce di pista: morto uno spettatore

Tragico incidente al Nurburgring durante la prima gara endurance VLN. La Nissa numero 23 di Jann Mardenborough è decollata e dopo essersi ribaltata uscita di strada, finendo oltre le barriere. La vettura ha investito alcuni spettatori. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma per uno di loro non c'è stato niente da fare. Il pilota invece è uscito cosciente dall'abitacolo e poi è stato trasportato in ospedale per accertamenti.