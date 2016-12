Red Bull: un giro in aliante per ammirare l'eclissi

Immagini spettacolari ed evoluzioni spettacolari. Luca Bertossio, campione del mondo di aliante acrobatico, si è esibito in una performance unica, conquistando un posto in prima fila per osservare l'eclissi solare… direttamente dal cielo. Il giovanissimo pilota, entrato nel 2015 all'interno del Team Red Bull, ha realizzato una sessione di volo acrobatico nel campo di Premariacco (UD), rendendo ancora più strepitoso il fenomeno dell'eclissi: una scampanata che ha visto Luca con il suo aliante salire verticalmente in velocità e ridiscendere con altrettanta rapidità, una sessione di acro che ha animato le colline di Udine, per l'occasione coperte da un’ombra in più…quella dell’aliante.