La Bimota in gara al Tourist Trophy

Chiusa in malomodo la sua avventura nel Mondiale Superbike, la Bimota torna a calcare il palcoscenico internazionale presentandosi al via del Tourist Trophy 2015. La BB3 riminese, infatti, sarà guidata da Ben Wylie e Brendon Cretu sul tracciato dell'Isola di Man e nelle più importanti gare su strada, comprese NorthWest 200, Ulster GP e GP di Macao. Un primo passo per la Bimota per ridare lustro a un marchio che così bene aveva fatto lo scorso anno prima dell'inevitabile esclusione dal campionato.