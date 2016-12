Formula 4, Schumi Jr esce di pista a 160km/h: illeso

L'eco dell'incidente è arrivata fino a Melbourne, dove ha preso il via il Mondiale di F1. "Il passaggio dai kart alle monoposto è già difficile di per sé ma per lui il peso sarà ancora più grande” ha commentato Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari ha sottolineato come il cognome Schumacher renderà ancora più impegnativo il percorso del giovane Mick in Formula 4.



Dopo aver vinto nei kart, il 15enne figlio di Schumi sta facendo il grande salto con una monoposto e parteciperà al campionato ADAC F4 tedesco, dove dividerà il box con Harrison Newey, figlio di Adrian, guru tecnico della Red Bull.