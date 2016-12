Alfa Romeo presenta la 4C Spider

Parte della leggendaria tradizione del marchio Alfa Romeo e dell’emozionante esperienza dell’automobilismo “open-air”, la 4C Spider unisce la visibilità panoramica al rombo del motore Alfa e al carattere sportivo ed essenziale della pluri-premiata 4C Coupé. Il suo telaio monoscocca in fibra di carbonio è ispirato alle monoposto di Formula 1 e garantisce un incredibile rapporto peso-potenza. Le sue tecnologie avanzate - tra cui il motore turbocompresso completamente in alluminio da 1.750 cm3 a iniezione diretta con intercooler e doppio variatore di fase continuo - le permettono di raggiungere prestazioni paragonabili a quelle di una supercar. Il nome si ricollega alla grande tradizione sportiva del marchio: negli anni Trenta e Quaranta gli acronimi 8C e 6C indicavano auto da corsa e da strada equipaggiate con potenti motori a otto e sei cilindri. Al pari della pluri-premiata 4C Coupé, la denominazione data all’Alfa Romeo 4C Spider segna il ritorno alle “grandi Alfa Romeo” e rinnova la tradizione, grazie al motore turbocompresso a quattro cilindri, interamente in alluminio, da 1.750 cm3 a iniezione diretta con intercooler, che garantisce un’impressionante potenza specifica di 136 CV/l.