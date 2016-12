Dakar 2015, 7a tappa: Terranova cala il tris in Bolivia

In Bolivia vince ancora la Mini di Orlando Terranova. Terzo trionfo per il pilota argentino nella Dakar 2015, giunta alla settima tappa, che da Iquique a Uyuni ha portato la carovana in Bolivia, ultimo Paese toccato da questa edizione della corsa. Con moto e quad a riposo, terza vittoria per il sudamericano che così eguaglia il compagno Nasser Al-Attiyah, settimo: il principe del Qatar conserva comunque la leadership nella generale.