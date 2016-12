Dakar 2015, 2a tappa: dominano Barreda e Al-Attiyah

I protagonisti della seconda giornata della Dakar 2015 sono Joan Barreda per le moto e Nasser Al-Attiyah per le auto. La tappa si è svolta sui 518 Km da Villa Carlos Paz a San Juan su territorio interamente argentino. Doppietta Honda sulle due ruote: lo spagnolo ha preceduto di 6'13" il portoghese Paulo Goncalves, terzo Ruben Faria su Ktm. Ancora qualche problema tecnico tra le auto per Nani Roma, 22esimo con un distacco di 1h e 2' dal qatariota.