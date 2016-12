Texas, fa un incidente con la McLaren P1 appena comprata

Era uscito dalla concessionaria di Dallas, Texas, da meno di un ora quando è andato a sbattere contro un guard rail con una costosissima McLaren P, a causa del manto stradale bagnato. E' successo ad un giovane 27enne americano, che fortunatamente è rimasto illeso. Senza danni anche il suo passeggero, di 24 anni. Peggio è andata per il bolide, appena pagato addirittura 1,15 milioni di dollari e completamente distrutto. La P1 è un esemplare da collezione: da 0 a 100 in soli 2,8 secondi, 350 km/h di velocità massima, monta un motore V8 3.8 biturbo ed è stata prodotta in soli 375 esemplari. Ora 374.