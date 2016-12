Harley-Davidson, il futuro elettrico è vicino

Un'Harley Davidson con motore elettrico? Ai puristi sembrerà un'eresia, ma la Casa di Milwaukee sta davvero pensando al futuro. Tanto che ha svelato il Project LiveWire, primo progetto di moto elettrica firmato HD. Dalla prossima settimana un selezionato numero di clienti negli Stati Uniti potrà guidare e offrire il proprio parere in merito alla nuova motocicletta partecipando alla Project LiveWire Experience e contribuendo così nella costruzione del futuro del primo veicolo elettrico prodotto da Harley-Davidson. Per il momento il Project LiveWire non sarà in vendita, ma verrà sviluppato e pensato come piattaforma per raccogliere pareri e aspettative dei motociclisti rispetto a una Harley-Davidson elettrica. Più avanti, però...