Il trialista francese Julien Dupont è sempre stato un appassionato di montagne russe. ma anche di moto. E così, per unire le sue due passioni, ha pensato bene di affrontare un rollercoaster di 1,2 chilometri, quello de La Feria de Chapultepec, in Messico, con la sua due ruote. Il risultato è quello che potete vedere in questo video.