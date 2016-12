Biaggi vince a Latina nel ricordo di Simoncelli e Romboni

Latina un anno dopo. Il Sic Supermoto Day aveva un motivo in più per andare in scena sul tracciato del "Sagittario", lo stesso che nel 2013 era stato teatro della tragica morte di Doriano Romboni. Stavolta solo emozioni e divertimento, senza dimenticare il ricordo di chi non c'è più, proprio come l'ex pilota del Motomondiale e Marco Simoncelli, per il quale era nata la manifestazione benefica. Alla fine la gara di endurance a coppie è stata vinta da Max Biagig e dal campione delle supermoto, Mauno Hermunen, davanti ad Andrea Dovizioso e Thomas Chareyre. Terzi Leon Haslam e Luca Minutilli.