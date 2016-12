F3, spettacolare incidente a Macao

Il GP di Macao regala sempre grandi emozioni, quando non tragedie. E' successo anche durante la gara della Formula 3, quando, poche curve dopo il via, si è verificata l'inevitabile ammucchiata di gruppo. A prendersi un bello spavento, però, non sono stati i piloti, ma soprattutto i commissari a bordo pista, quando si sono visti arrivare una monoposto sulle barriere.