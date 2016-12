Endurance: c'è una Ferrari che vince, è Mondiale

Per una Ferrari che fatica in F1, c'è una Ferrari che vince: è la 458 Italia guidata da Gianmaria Bruni e Toni Vilander che in Bharain hanno conquistato il Mondiale piloti della categoria Fia World Endurance Championship. Il tutto grazie al trionfo del duo italo-finlandese nella 6 Ore sul circuito di Sakhir che, con una gara d'anticipo, è valso anche il titolo per il team AF Corse di Amato Ferrari. Un bel modo di festeggiare gli 85 anni della scuderia del Cavallino rampante fondata da Enzo Ferrari.