Nascar, scazzottata Gordon-Keselowski

Quello della Nascar, si sa, è un campionato per uomini veri. E lo hanno confermato Jeff Gordon e Brad Keselowski, due che non se le mandano a dire, sia in pista, sia fuori. Ed è in quest'ultimo caso che hanno dato spettacolo. Al termine della Texas 500 al Texas Motor Speedway, i due sono stati protagonisti di una scazzottata alla quale hanno partecipato anche i componenti dei due team e non solo. La scintilla l'ha accesa Gordon, poi è successo di tutto.