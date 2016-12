La Ferrari più Speciale è A... perta

Al Salone di Parigi la Ferrari presenta in prima mondiale la 458 Speciale A, “A” come “aperta”. Questa serie limitata speciale celebra il successo della 458 nelle sue diverse declinazioni, confermato dai numerosi premi internazionali e dalle vittorie in pista: tra queste il doppio titolo mondiale endurance e le affermazioni di categoria nelle grandi classiche come la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore Sebring. Dedicata a 499 clienti collezionisti, la 458 Speciale A è la spider più prestazionale nella storia della Ferrari. Il ricorso al tetto rigido ripiegabile in alluminio, che impiega soli 14 secondi per abbassarsi o alzarsi, ha fatto in modo che la differenza di peso rispetto alla “Speciale” coupé sia di soli 50 Kg. E’ equipaggiata con il V8 stradale aspirato più potente nella storia della Ferrari che eroga 605 cv di potenza massima (135 cv/l quella specifica) e 540 Nm di coppia a 6000 giri. L’accelerazione 0-100 km/h è di 3"0 e il tempo sul giro a Fiorano 1'23"5.