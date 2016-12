Tragedia alla Sprint Car: Stewart investe e uccide Ward jr

Incredibile tragedia durante una gara sugli ovali sterrati della Sprint Car sul circuito di Canandaigua, in Canada. Il campione del campionato Nascar, Tony Stewart, ha travolto e ucciso il giovane Kevin Ward jr. dopo un incidente di gara tra i due. Ward è stato toccato da Stewart ed è finito fuori. Il ventenne pilota, allora, è sceso dalla sua vettura e ha aspettato l'arrivo di Stewart, che però lo ha travolto violentemente. Subito soccorso, Ward è morto all'arrivo al Thompson Health Hospital. Al momento sono state escluse responsabilità di Stewart, che pare non si sia accorto dell'avversario in pista.