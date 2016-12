Scatta il World Ducati Week 2014

Il più grande raduno Ducati del mondo va in scena nel fine settimana a Misano . Sul circuito intitolato a Simoncelli si svolgerà il World Ducati Week 2014 , manifestazione dedicata al mondo della Ducati. Si parte con la Notte Rossa con varie iniziative speciali in onore del WDW2014 . Quindi il programma in pista, scaricabile gratuitamente attraverso l'apposita App dal sito della manifestazione. Ospite d'onore anche l'ex pilota Troy Bayliss .

IL PROGRAMMA COMPLETO

Malgrado le attività in circuito inizino a partire da venerdì, la grande festa del comincia giovedì sera, con la Notte Rossa che animerà la riviera tra Riccione, Cattolica e Misano. Una serie di iniziative speciali organizzate in onore del WDW2014, dai bar e ristoranti delle località che vedranno la "pacifica invasione" delle migliaia di ducatisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra le molte, spontanee, iniziative di benvenuto, giovedì alle 19:30 nel centro di Cattolica (Piazza 1° Maggio), i bagnini locali allestiranno una grande grigliata di pesce azzurro. A questa se ne aggiungeranno sicuramente molte altre che, grazie alla App WDW, verranno aggiornate ed elencate costantemente per garantire l'informazione ai partecipanti al grande raduno Ducati.

A partire dal venerdì, l'attenzione si sposterà sul Misano World Circuit "Marco Simoncelli" con sessioni di guida in pista dalle 9:00 fino a mezzogiorno, programma questo che verrà proposto, con gli stessi orari, sia sabato che domenica. Durante la giornata, le attività in circuito vedranno le spettacolari esibizioni degli stunt rider, il giro d'onore dei piloti Ducati e la presenza in pista di Troy Bayliss, pronto ad ospitare, come passeggeri, i partecipanti al WDW2014 per un giro mozzafiato sulla Ducati biposto 1199 Panigale S. Tra le tante iniziative che coinvolgeranno le migliaia di ducatisti presenti in circuito, sono previste anche emozioni a...quattro ruote, grazie alla Audi & Lamborghini Experience. Un'occasione unica per un giro in pista a bordo di auto da sogno, magistralmente guidate da piloti altamente qualificati.

Una mappa, disponibile per ogni partecipante sin dall'ingresso al WDW2014, permetterà di identificare le varie aree e iniziative presenti all’interno del Misano World Circuit. La Motorcycle Zone con spazi riservati al nuovo Monster 821 e al Monster Wall, oltre alla Superbike Celebration, un'esposizione completa di modelli Superbike prodotti da Ducati che hanno fatto la storia del motociclismo sportivo internazionale negli ultimi decenni, dalla 851 fino all'ultimissima 1199 Superleggera. Sempre in quest'area si trova Travel World, che racconterà fantastici viaggi su strada con particolare attenzione per le imprese in sella alla Multistrada. Qui, i partecipanti scopriranno tutto su grandi viaggiatori come l'indiano Sundeep Gajjar, che per raggiungere l'edizione 2012 del World Ducati Week, percorse oltre 10.000 km in sella alla sua Multistrada 1200 S Touring. Quest'anno, ad arrivare in moto da un paese particolarmente lontano, sarà Guga Diaz che, partito dal Brasile alla guida di una Multistrada 1200, raggiungerà Misano per l'apertura della ottava edizione WDW. Una parte dello spazio dedicato ai grandi viaggi sarà anche per Paolo Pirozzi, che nel 2011 percorse oltre 100.000 km, visitando i Ducati Owners Club in tutto il mondo. Un posto d'onore va a due leggende del passato, Giorgio Monetti e Leopoldo Tartarini, che negli anni 1957/1958 fecero il “giro del mondo” su due Ducati 175, impresa assolutamente epica se si considera quando venne compiuta.

Si chiamerà "Land of Joy" è sarà un'altra area dedicata a uno dei modelli più attesi, il nuovissimo Scrambler Ducati, il cui arrivo nei Ducati Store è previsto per il 2015. L’universo Scrambler approderà al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” con la sua festosa atmosfera da spiaggia, fatta di musica, streetfood, tavole da longboard e un container giallo che permetterà un'esclusiva visione in anteprima del prototipo della nuova moto. Il venerdì sera, a conclusione delle attività in circuito, verrà organizzata una spettacolare parata aperta a tutti i partecipanti al WDW2014 che, in sella alle loro moto, animeranno una grande parata Ducati che, a partire dalle 21:00, lascerà il circuito, formando un lungo corteo che attraverserà varie località, fino ad arrivare a Riccione, dove è previsto lo Scrambler Beach Party, in programma all’Operà, al Marano di Riccione.

La Motorcycle Zone si completa con uno spazio dedicato alla Drag Race by Tudor, la gara di accelerazione che, riservata ai piloti Ducati, si svolgerà sul rettilineo di partenza del circuito, venerdì e sabato, a partire dalle 17.45, animando una spettacolare sfida in sella ai nuovi Ducati Diavel Carbon. Il Racing World è dedicato alle attività in pista: qui i partecipanti potranno incontrare piloti ufficiali Ducati e team attualmente impegnati nei vari campionati sportivi, potranno visitare le aree Audi e Lamborghini e vedere l'hospitality del Ducati Team MotoGP, presente in circuito per animare un paddock assolutamente unico e originale. Gli eventi principali includeranno la Paddock Walk che prevede sessioni di autografi con i campioni Ducati, pronti a incontrare nei rispettivi box, ovviamente allestiti in configurazione gara, tutti i partecipanti alla grande kermesse.

Provenienti dai quattro continenti e arrivati fino a Misano per questa grande festa,all'International Village tutti i ducatisti potranno finalmente ritrovarsi insieme. Quest'area ospiterà i Ducati Owners Club di tutto il mondo e le aree di ospitalità delle tante nazioni presenti al WDW2014. L'International Village ospiterà anche l’Heritage Shop, uno dei punti vendita di abbigliamento Ducati che, per l'occasione, presenterà la speciale “Heritage Collection”. Sempre in questa area è previsto il simulatore di impennate Wheelie Simulator, così come gli stand dei numerosi sponsor di questa ottava edizione WDW. Giochi e un originale e coinvolgente "quiz storico" completeranno l'animazione di questa area, dove, sabato alle 11.00, è anche prevista l'elezione di Miss e Mister WDW2014, oltre alla Cerimonia di premiazione dei DOC, in programma per domenica alle 12:00, a cui seguirà la finale della Caccia al tesoro che si svolge all’interno del Circuito. Sia venerdì che sabato sera, presso l'International Village sarà organizzato un Happy Hour per tutti, aspettando le attività del programma serale.

La principale attrazione della Custom Area sarà il Tech Village, dove i partecipanti potranno trovare abbigliamento e accessori ufficiali al Ducati Shop e godersi un ottimo espresso al Ducati Café. Al primo piano si troverà l’Outlet Ducati. Sempre la Custom Area, dove saranno organizzate due o tre volte al giorno Gare "Monta/Smonta" aperte a tutti, ospiterà aree tecniche dedicate agli sponsor, dove avranno un ruolo importante e attivo sia Termignoni che Pirelli. Sempre in questa area, domenica mattina intorno alle 11.30, verrà assegnato il premio Ducati Garage Contest. Animazione e ritmo in questa zona WDW2014 sarà garantita dalle esibizioni della Hip Hop Desmo Dance, previste due volte al giorno da venerdì a domenica.

Nell'area Riding Experience, tutti i partecipanti potranno prenotarsi per una prova su strada del nuovo Monster 821. Un'anteprima mondiale assoluta, riservata in esclusiva ai Ducatisti presenti al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" dal 18 al 20 luglio per il WDW2014. Sempre in quest'area si potrà partecipare a corsi DRE appositamente studiati per i principianti e orientati alla sicurezza. Qui si potranno inoltre prenotare i WDW Tours per scoprire le affascinanti località nell’entroterra di questa bellissima parte della Romagna, con tappe anche nella Repubblica di San Marino.

Quando sul circuito di Misano giungerà il tramonto a sfumare i contorni, un solo colore rimarrà acceso e vivo e non potrà essere che il rosso! Il WDW2014 vedrà un sabato sera emozionante e coinvolgente per tutti i partecipanti. Sarà una notte magica e speciale; in pista sarà allestita una gigantesca Rustida, la spettacolare grigliata che vedrà i bagnini della Riviera trasformarsi in cuochi, pronti a offrire piadina e salsiccia alle migliaia di ducatisti presenti in circuito. Terminata la cena, complice l'oscurità dopo il tramonto, la grande community Ducati potrà godersi lo spettacolo del Racetrack Show, in programma fino a mezzanotte. Acrobazie degli stunt rider, fuochi d'artificio, parata dei piloti, e la straordinaria atmosfera della grande festa Desmo per un sabato sera rosso fuoco!