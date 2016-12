World Ducati Week 2014: Misano si tinge di rosso

Da venerdì mattina la festa troverà il suo ambiente naturale in pista con sessioni di guida in programma dalle 9.00 alle 12.00. Ospiti d'onore i piloti Ducati e la leggenda Troy Bayliss che in sella alla Ducati Panigale biposto porterà in pista i partecipanti al WDW per un giro carico di adrenalina. Tante le aree dedicate al passato e al presente della Ducati. Per non perdere nulla dello spettacolo a tutti gli spettatori verrà fornita una mappa che indicherà luoghi e orari delle iniziative in programma. Appuntamento irrinunciabile sarà poi la Drag Race by Tudor, gara di accelerazione riservata ai piloti Ducati, che prenderà il via alle 17.45 di sabato e domenica sul rettilineo principale. Diavel Carbon il gioiello scelto per questa sfida estrema. Insomma un finesettimana imperdibile per chi ama le due ruote e soprattutto il mito Ducati.