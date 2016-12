Red Bull Epic Rise, al via le iscrizioni

I patiti delle due ruote con i loro esclusivi ciclomotori saranno i protagonisti, domenica 7 settembre, di un evento dove creatività, fatica e passione renderanno ancora più emozionanti e divertenti le spettacolari evoluzioni del mondo del motocross.

I 50 fortunati “Epic Riders” che saranno ammessi alla gara, proveranno il brivido di crossare nella storica pista internazionale del Ciglione della Malpensa dove, tra gli altri, ha gareggiato il sette volte campione del mondo Tony Cairoli, indiscusso talento italiano del motocross. Il giorno dell’evento dovranno conquistare la vetta della salita del Ciglione della Malpensa nel minor tempo possibile in sella al proprio ciclomotore, rigorosamente personalizzato, monomarcia e con frizione automatica. Armati di forza, resistenza e di particolari doti meccaniche, i rider avranno a disposizione solo due tentativi per aggiudicarsi la vittoria finale.

Cosa aspetti? Hai tempo fino a mercoledì 27 agosto 2014 per inviare il tuo progetto. Red Bull selezionerà i migliori 50 che si distingueranno per fantasia, meccanica ed estetica. Come partecipare? Vai sul sito www.redbull.it/epicrise, leggi il regolamento e inviaci il progetto del tuo motociclo. Due le categorie tra cui scegliere: Truccati per mezzi che conservano il telaio originale e con un massimo di 100cc. Largo spazio invece alle doti meccaniche e all’abilità dei rider nella modifica di tutte quelle parti che possono migliorarne le prestazioni: ruote, sospensioni, freni, carburatori, scarichi, manubrio, sella, serbatoio, motore, parte termica e scarico. Saranno invece i veri appassionati di telaistica che, nella categoria Proto, potranno sbizzarrirsi nella costruzione del proprio mezzo, creando il ciclomotore ex novo, e dare così spazio alla propria inventiva.

Nessun limite in questa categoria per il numero di motori installati così come per la cilindrata. Preparati alla sfida! Porta con te un abbigliamento adeguato e tutti gli accessori necessari per la tua sicurezza: guanti, casco e occhiali. Condizione necessaria per gareggiare è essere tesserati MONFA asd con tessera Smart (chi ancora non fosse iscritto lo può fare gratuitamente compilando l’apposito modulo che verrà fornito ai selezionati).