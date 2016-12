Campionato europeo di Vespa Rally al "Gran Circuito del Sestriere"

La settima Rievocazione del “Gran Circuito del Sestriere”, organizzata dal Vespaclub Pinerolo, si correrà nelle Montagne Olimpiche nei giorni 19 e 20 luglio 2014 con partenza ed arrivo a San Pietro Val Lemina (TO). Il “Vespa World Club”, Federazione Mondiale dei Vespaclub, ha nuovamente abbinato il “Gran Circuito” al Campionato Europeo di Vespa Rally, del quale sarà Gara 1 ed occasione per la premiazione ufficiale del Campionato 2013. Il Vespa Rally proseguirà in agosto a Bergisches Land in Germania, a settembre a Schoecklland in Austria e in Ottobre a Pontedera.