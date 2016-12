Terribile incidente alla 24 Ore di Le Mans

Terribile incidente durante le prove libere della 24 Ore di Le Mans, in programma sabato. Il pilota francese Loic Duval, infatti, è stato protagonista di uno spaventoso giro della morte al volante della sua Audi R18 e-tron numero 1. Ancora non è chiara la dinamica dello schianto, ma la sua auto è uscita completamente disintegrata nell'impatto. Duval, 32 anni il 12 giugno, sarebbe cosciente e non in pericolo di vita: avrebbe solo delle fratture.