Ducati presenta il Monster 821

Si allarga la famiglia Monster in casa Ducati. Per la prima volta la prestigiosa motorizzazione Testastretta viene utilizzata anche per la porta d’ingresso alla famiglia nella cilindrata di 821cc. Il motore bicilindrico quattro valvole raffreddato a liquido è qui nella celebre versione denominata 11° che coniuga elevata potenza ed una grande trattabilità ai bassi regimi, sempre accompagnate dall’inconfondibile ed emozionante sound Ducati. La potenza massima è di 112cv che associata ad un peso a secco di soli 179.5kg assicura sempre il massimo divertimento garantito da un rapporto peso/potenza di assoluto rilievo. L'avanzata tecnologia dell'impianto frenante, le eccellenti sospensioni e una componentistica di riferimento abbinata all’inconfondibile stile Italiano, si combinano con la nuova ergonomia, per offrire il nuovo Monster di media cilindrata più divertente, performante, ma anche più versatile di sempre. Il Monster 821 è infatti ampiamente personalizzabile secondo i gusti e le esigenze di ogni cliente: la sella è regolabile in altezza e l’elettronica d’avanguardia è dotata di controllo di trazione regolabile su 8 livelli di intervento, ABS regolabile su 3 livelli di intervento e Power Mode regolabile su 3 livelli per avere sempre la potenza e la risposta del motore adatte alle esigenze della strada. Tutte queste caratteristiche sono integrate nei Riding Mode Ducati, selezionabili semplicemente attraverso il pulsante di ritorno frecce. Il Monster 821 viene presentato in due versioni: il Monster 821 Dark, essenziale ed aggressivo nella sua colorazione “Dark Stealth” con telaio e cerchi neri, alla quale si aggiunge il Monster 821, dotato di serie di coprisella passeggero e proposto sia in “Rosso Ducati” (con telaio rosso e cerchi neri) che nella colorazione “Star White Silk” (con telaio e cerchi rossi). La nuova moto di Borgo Panigale sarà disponibile presso la rete di vendita in Italia a partire da Luglio 2014 al prezzo di 9.990 euro f.c. per il Monster 821 Dark e di 10.490 € f.c. euro per il Monster 821.