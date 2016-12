Abu Dhabi Desert Challenge tragico: muore Cameron Waugh

La prima tappa del Abu Dhabi Desert Challenge, prova inaugurale del campionato mondiale cross country, è stata segnata da una tragedia. Cameron Waugh è stato infatti vittima di un incidente che gli è costato la vita. Il pilota britannico, al via nella categoria moto, è stato trovato in gravissime condizioni dal polacco Jakub Przygonski ed è stato subito trasferito in elicottero al Mafraq hospital. Waugh però, è morto durante il viaggio verso l'ospedale. I corridori, ignari dell'accaduto, hanno invece terminato la gara.