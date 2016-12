"Rush" fa un'altra vittima: morta la controfigura di Lauda nel film

"Rush", il film che ripercorre la sfida tra Niki Lauda e James Hunt in F1, ha fatto un'altra vittima. Come Sean Edwards, il pilota inglese morto in un incidente in Australia dopo aver recitato nel film di Ron Howard, è toccato a Mauro Pane perdere la vita. Il 50enne, che aveva lavorato nella pellicola come controfigura dell'attore che interpretava Lauda, è stato trovato morto in un canale nel Pavese, all'interno di un'auto.