Daytona, terribile schianto: paura per Malucelli, ma sta bene

Tanta paura, poi, fortunatamente la buona notizia: Malucelli sta bene, è solo stordito. Meno fortunato Memo Gidley, sottoposto all’intervento chirurgico per ridurre le frattura al braccio e alla gamba sinistra. Il pilota italiano è invece sveglio e non ha riportato conseguenze fisiche anche se resta sotto osservazione. Anche Gidley, una volta giunto in ospedale, era in grado di comunicare con i medici. La causa dell’incidente è da ricercare nell’improvviso calo di potenza della Ferrari di Malucelli che è stata centrata dalla Coyota-Chevrolet di Gidley che procedeva a velocità altissima. Per estrarre Gidley dall’abitacolo è stato necessario tagliare la carrozzeria della macchina. "Ho parlato al telefono con lui - ha spiegato il padre di Malucelli, Sandro - mi ha detto che si sente molto rintronato, ma che va tutto bene. Anche i sanitari hanno confermato che gli esami non hanno riscontrato alcuna anomalia. In pratica la violenza del tamponamento gli ha procurato una leggera commozione celebrale". Resterà in ospedale un paio di giorni.