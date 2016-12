Zanardi in pista ad Adria con la Z4

Dopo le parole, la pista. Alex Zanardi è sceso sul tracciato di Adria per il primo test con la Bmw Z4 GT3 con la quale disputerà il campionato europeo endurance di categoria, il GT Sprint Series 2014. Voi non sentite il rumore, anzi, il suono, ma l'hanno accesa! Tra poco parto... Un minuto e vado. Che figata! Oh, c'ha un suono da paura!!! ", ha scritto su Twitter prima di mettersi il casco e partire.