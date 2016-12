Dakar: sorpasso Peterhansel, crolla Roma

L'inaspettato colpo di scena nella classifica della auto, è avvenuto subito dopo la decisione presa ieri dal Team Mini di 'congelare' le posizioni di testa, in modo da poter avere domani tre vetture sul podio. Una scelta che aveva fatto infuriare sia il direttore di gara della Dakar, Etienne Lavigne, dettosi "deluso e sorpreso" per quanto deciso dalla Mini, sia lo stesso Peterhansel, già vincitore della competizione per ben 11 volte.

A scombinare i piani di casa Mini ci ha pensato però Nani Roma, che ha commesso un errore andando in panne su una duna, con il conseguente sorpasso in classifica del compagno di scuderia. Il francese ha anche offerto aiuto al rivale che però ha declinato la proposta. Così Peterhansel, partito con sei minuti di ritardo rispetto allo spagnolo, è giunto sul traguardo primo davanti ad Al-Attiyah e allo stesso Roma, balzando al comando della generale alla vigilia della conclusione della corsa. Nelle moto la vittoria del francese Cyril Despres, al secondo successo nella manifestazione, non ha intaccato la leadership dello spagnolo Marc Coma che, giunto comunque secondo sul traguardo, in classifica generale conserva 1h 59' sul connazionale Jordi Viladoms (Ktm) e più di 2h 10' su Olivier Pain (Yamaha), terzo, e sullo stesso Despres, quarto.