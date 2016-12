Dakar 2014: Peterhansel non molla, sua la 9a tappa

Il re della Dakar non molla. Stephane Peterhansel al volante della Mini si aggiudica anche la nona tappa del rally raid con arrivo sulla spiaggia di Iquique, in Cile, e in classifica generale recupera altri minuti preziosi sul compagno di squadra Nani Roma. Tra le moto successo di giornata per lo spagnolo Marc Coma (Ktm), che consolida così il suo vantaggio sul connazionale Joan Barreda (Honda).