Dakar 2014: ottava tappa ad Al-Attiyah e Despres

Al-Attiyah, a bordo della sua Mini, ha percorso i 302 chilometri di speciale in 2h32’57” tagliando il traguardo con un vantaggio di 1’12” sul francese Stephane Peterhansel (Mini). Terzo posto per la Smg dello spagnolo Carlos Sainz che ha accusato un ritardo di 2’36”. Nelle moto è stata invece la giornata del francese Cyril Despres che, in sella alla sua Yamaha, ha completato i 462 chilometri di speciale fermando il cronometro sul tempo di 5h23’20”. Sul podio sono saliti anche Joan Barreda Bort (Hrc, secondo a 2’09”) e il connazionale Marc Coma (Ktm, terzo a 2’15”). Domani è in programma la nona tappa della Dakar interamente in territorio cileno, da Calama a Iquique.