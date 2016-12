Dakar 2014: rilancio Peterhansel, Roma ancora al comando

In giornata erano arrivate le pesanti penalità di un'ora per Al Attiyah, che ora si ritrova a 1h22'35" dal leader, e per lo spagnolo Sainz, ora a 1h59'39". Nelle moto è invece il gran giorno di Alain Duclos su Sherco, arrivato al traguardo con 1'15 sule leader della classifica Coma e con 1'49 su Metge. Lo spagnolo comanda ora con 42'17" sul connazionale Barreda Bort, mentre con il successo odierno Duclos si è portato a 1 ora e 58 secondi. Nei quad il polacco Sonik si è imposto sul primo della generale, l'uruguaiano Lafuente, che ora comanda con 22 minuti di vantaggio. Nei camion, infine, Versluis ha vinto davanti a Karginov e Van Vliet. Ma in prima posizione in classifica resta sempre l'olandese De Rooy. Domani giorno di riposo e commemorazione del motociclista belga Eric Palante, morto nel corso della quinta tappa da Chilecito a San Miguel de Tucuman.