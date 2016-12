Dakar 2014: Roma vince e vola al comando

Cambia tutto dopo la quinta tappa della Dakar , sui 912 km tra Chilecito e San Miguel de Tucuman , in Argentina. Nella categoria auto, il successo va allo spagnolo Nani Roma che ha chiuso con la sua Mini la gara in 4 ore e 27 minuti. Secondo posto per il sudafricano Giniel De Villiers , terzo lo statunitense Gordon Robby . Roma torna al comando della generale . Crolla al sesto posto Carlos Sainz , bloccato da problemi elettrici al suo buggy.

Situazione simile nella categoria moto dove lo spagnolo Marc Coma vince la quinta tappa col tempo di 3 ore e 2 minuti davanti al connazionale Jordi Viladoms, staccato di 12' e al polacco Kuba Przygonski a oltre 22 primi. Coma vola in vetta alla classifica generale: lo spagnolo, in sella alla Ktm, è in testa con 41 minuti di vantaggio su Bort Barreda, che ha avuto numerosi problemi di navigazione e 53 su Lopez Contardo. Per quanto riguardo i camion, la vittoria di tappa è andata al russo Dmitry Sotnikov davanti al connazionale Andrey Karginov. Terzo l'attuale leader della generale, l'olandese Gerard De Rooy. Prosegue il duello a due nei quad con l'uruguayano Lafuente che trionfa davanti al cileno Casale. In classifica Casale precede il rivale di 13 minuti. Terzo il polacco Rafal Sonik.