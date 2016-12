Dakar 2014: Sainz show, vittoria e primato

Trionfo che vale doppio per lo spagnolo Carlos Sainz che, col suo buggy SMG, vince la quarta tappa della Dakar da San Juan a Chilecito in oltre 800 km di cui 657 di prova speciale e si porta al comando della categoria auto. L'ex Campione del mondo Rally Wrc stacca di oltre 6 minuti la Mini di Stephane Petrhansel e di 8 quella di Al-Attiyah. Sainz sale in vetta alla generale con 2' di vantaggio sullo spagnolo Roma, ex leader della classifica.