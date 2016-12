Dakar 2014: primo successo di Roma

Secondo vittoria consecutiva della Mini in questa Dakar 2014. Dopo il successo di Peterhansel di ieri nella seconda tappa, la casa britannica strappa con Nani Roma la terza frazione, 596 chilometri da San Rafael a San Juan, in Argentina. Lo spagnolo si porta anche in vetta alla generale. Fra le moto è sempre dominio Honda con Barreda Bort che resta anche in testa alla classifica totale.