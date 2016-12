Dakar, parte l'edizione 2014

E' iniziato il conto alla rovescia finale per la Dakar 2014, il rally-raid che ha fatto la storia dei motori. A Rosario è tutto pronto per il via che verrà dato domenica. Ad attendere i partecipanti ci sono 9.000 km di percorso, di cui oltre 5.000 di prove speciali cronometrate, attraverso Argentina, Bolivia e Cile. L'arrivo di questa 35.a edizione, la sesta in Sudamerica, è previsto per il 18 gennaio a Valparaiso.