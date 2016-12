La Dakar 2014 in esclusiva su Italia 2

Da domenica 5 a sabato 18 gennaio 2013, Mediaset Italia 2 diventa la rete della “Dakar 2014”, la 35.esima edizione di uno degli eventi motoristici più famosi al mondo. Italia 2 trasmetterà, in seconda e terza serata, il meglio di ogni tappa poche ore dopo l’arrivo dei piloti al traguardo. Gli highlights saranno riproposti anche in replica il giorno successivo, in due appuntamenti, alle ore 09.00 e alle ore 18.30. Alla Dakar partecipano piloti provenienti da tutto il mondo, a bordo di moto, auto, camion e quad.

La gara, che dal 2009 sviluppa il suo percorso in Sudamerica, si prepara all’edizione più lunga e difficile della sua storia. Argentina, Bolivia e Cile le nazioni attraversate dalla maratona motoristica: da Rosario (Argentina) a Valparaiso (Cile), saranno 9000 i chilometri complessivi e oltre 5000 quelli che compongono le prove speciali. La telecronaca di “Dakar 2014 – L’odissea” è affidata ai giornalisti Guido Meda, Alberto Porta e Ronny Mengo. Oltre all’appuntamento fisso su Mediaset Italia 2, gli appassionati di motori potranno seguire l’andamento della manifestazione anche attraverso i servizi dei notiziari sportivi delle Reti Mediaset.