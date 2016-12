McLaren P1 da record al Nürburgring: ecco il video

E' iniziata la sfida sul filo dei secondi tra le grandi case automobilistiche europee. Il terreno di battaglia è il Nürburgring, dove Porsche, Ferrari e McLaren hanno deciso di stabilire i nuovi record di tempo sul giuro con una vettura "di serie". Dopo che la Porsche ha dichiarato di aver percorso i 20,832 km del tracciato tedesco in 6'57" con la 918 Spyder, la McLaren ha fatto girare la P1 in configurazione Race, annunciando di essere scesa sotto il muro dei 7'. Ancora non è stato reso noto il tempo ufficiale (pare intorno ai 6'47"), ma nell'attesa ecco il video che dimostra l'impresa.