Gymkhana Six: il video

E' arrivato ed è più spettacolare che mai. Stiamo parlando del sesto episodio della serie Gymkhana, la più spettacolare dimostrazione di guida estrema del campione di rally Ken Block. "Need for Speed", questo il titolo dell'ultimo capitolo, vede ancora protagonista il pilota americano al volante della sua fida Ford Fiesta ST RX43 da 650 cavalli. Il resto lo potrete scoprire guardando questo video mozzafiato. Sarete voi a giudicare se Gymkhana Six sia l'ennesimo capolavoro di Ken.