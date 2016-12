A Ottobiano "Ride for Life" per Alessia Polita

Quelli del 16 e del 17 novembre saranno due giorni di solidarietà e divertimento a due ruote. Sul circuito "South Milano" di Ottobiano, in provincia di Pavia, si svolgerà Ride for Life, manifestazione nata per raccogliere fondi a favore di piloti e ciclisti vittime di gravi incidenti in gara o allenamento e a sostegno della ricerca per la cura delle lesioni del midollo spinale. Al via fuoriclasse del calibro di Marco Melandri e Andrea Dovizioso, il campione del mondo dell'enduro Alex Salvini, l'iridata di motocross Kiara Fontanesi, ma anche Capirossi, Pirro, Lupino e moltissimi altri.