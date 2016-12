Un trattorino tagliaerba da 214 km/h? Lo fa la Honda

La Honda sta per tornare in Formula 1 e secondo i ben informati starebbe testando in gran segreto alcuni particolari speciali. E sembra che funzionino a giudicare dalle prestazioni del "Mean Mover", il trattorino tagliaerba entrato nel libro dei record: vanta oltre cento cavalli e una velocità che su asfalto tocca i 214 km/h. Un gioiellino progettato e costruito in Gran Bretagna dalla Team Dynamics, lo stesso specialista che si occupa delle vetture impegnate nel Btcc, il campionato turismo inglese.