IndyCar Series: Dixon batte Castroneves e si laurea campione

Scott Dixon si è laureato campione iridato della IndyCar Series nell'ultima gara a Fontana (California). Al neozelandese è bastato un quinto posto finale per assicurarsi il titolo iridato davanti al brasiliano Helio Castroneves (Penske), solo sesto al traguardo al termine di una gara segnata da incidenti e colpi di scena. Per il pilota del team di Chip Ganassi si tratta del terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati nel 2003 e nel 2008.