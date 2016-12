Motocross delle Nazioni, l'Italia sul podio

Per Cairoli si tratta della ciliegina su una torta che finora non lo aveva mai visto sul podio finale del Nazioni, pur avendo vinto ben sei manche individuali. In classifica il Belgio ha chiuso con 27 punti, contro i 30 dei favoriti americani, che per la seconda volta di fila hanno mancato il successo, e i 33 della formazione italiana. Alle loro spalle Australia (40) e Francia (44). "Sono davvero felice per questo podio - ha spiegato il ct azzurro, Thomas Traversini - perché i ragazzi hanno dato il massimo dal primo all'ultimo metro di gara. Cairoli non ha più nulla da dimostrare e ha vinto imperiosamente le sue due gare. Lupino e Philippaerts invece volevano mettersi in luce e ci sono riusciti. E’ stato davvero bello portare questa squadra sul podio, i ragazzi se lo sono meritato. Rammarico? No, Belgio e Stati Uniti avevano qualcosa in più. Il nostro è un grande risultato".