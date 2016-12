Superbike, La Marra vince matematicamente il Campionato italiano velocità

Eddi La Marra, lo sfortunato pilota del team Ducati Barni vittima di un grave incidente nei test di Misano lo scorso 28 agosto, si è aggiudicato matematicamente il Campionato Italiano Velocità della classe Superbike con 182 punti. L'argentino Leandro Mercado (Kawasaki), obbligato a vincere per togliere la corona al rivale, ha raccolto solo un terzo posto nella penultima gara al Mugello, vinta dal finlandese della Moto2, Mika Kallio (in pista come sostituto di Gimbert), fermandosi a quota 150.