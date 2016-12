Da non perdere l'appuntamento con la Onlus Lady Polita a Latina, il 28 e 29 settembre, nel nuovo Polo Espositivo, in occasione della 1° Fiera del Turismo Sportivo. Grazie all'incontro tra gli organizzatori ed Alex Polita è in programma il Moto Incontro per Lady Polita. Un appuntamento nato dalla voglia di supportare concretamente chi ha trasformato un evento sfortunato in un'occasione di vero aiuto. Importante per chi non ha le possibilità economiche per curarsi al meglio. Tanti gli eventi previsti all'insegna della solidarietà e dell’amicizia tra gli appassionati dei motori.