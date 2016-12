Desalle rimanda la festa di Cairoli: 1-1 a Bastogne

Niente di grave per Cairoli, al quale adesso basterà raccogliere dieci punti (una miseria) nel prossimo appuntamento di Matterley Basin per chiudere i giochi, indipendentemente dal piazzamento di Desalle. Il quale non ha voluto alzare bandiera bianca davanti ai propri tifosi, conquistando il suo terzo GP stagionale (secondo consecutivo). Dopo essersi dovuto inchinare al 222 nella prima gara, complice anche una caduta nell'ultimo giro, "MX Panda" si è preso manche e vittoria assoluta in gara-2. Sul terzo gradino del podio è salito il russo Evgeny Bobryshev (Honda), quarto e terzo nelle due manche, mentre David Philippaerts (Honda) ha chiuso 12° e 7°. In ottica mondiale va bene - ha commentato a fine gara Cairoli - . Nella prima manche ho spinto subito per vedere come si potevano mettere le cose. Ma io e Desalle avevamo un passo superiore agli altri e dunque non si è inserito nessuno tra noi. Nella seconda manche ho spinto all'inizio, ma oggi Desalle è andato fortissimo ed era molto motivato. A quel punto ho capito che non valeva la pena rischiare per vincere la manche e il GP in quanto non sarei riuscito comunque a vincere il mondiale qui".

In MX2 doppietta dell'australiano Dean Ferris (Yamaha), che ha approfittato del forfait del neo campione Jeffrey Herlings, infortunatosi nella gara di qualifica. Un ritiro e un nono posto per Alessandro Lupino (Kawasaki).

I RISULTATI

Prima manche: 1.Cairoli (Ktm) 20 giri in 39’13”105 ; 2. Desalle (Suzuki) a 3”060; 3. Paulin (Kawasaki) a 28”705; 4.Bobryshev (Honda) a 31”436; 5. Van Horebeek (Kawasaki) a 1632”371

Seconda manche: 1. Desalle (Suzuki) 20 giri in 39’22”241; 2. Cairoli (Ktm) a 22”296; 3. Bobryshev (Honda) a 24”930; 4. Strijbos (Suzuki) a 27”905; 5. Van Horebeek (Kawasaki) a 28”518

Classifica del GP: 1. Desalle 47; 2. Cairoli 47; 3. Bobryshev 38; 4. Strijbos 32; 5. Van Horebeek 32

Classifica mondiale: 1. Cairoli 690 punti; 2. Desalle 600; 3. De Dycker 542; 4. Paulin 485; 5. Strijbos 469