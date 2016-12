Alessia Polita in esclusiva: "Mi sento in colpa per Antonelli"

Alessia Polita è tornata in pista, anche se, purtroppo, solo da spettatrice del Civ a Imola. E questa è stata l'occasione per raccontarci come sta vivendo il suo dramma, pur se con il sorriso sulle labbra. Il primo pensiero, però, è per Andrea Antonelli, il pilota della Supersport morto a Mosca. " Mi sono sentita e mi sento in colpa, immagino che i suoi genitori avrebbero preferito avere Andrea con loro nelle mia stessa condizione piuttosto che non averlo per nulla", ha detto a Sport Mediaset in un'intervista esclusiva rilasciata ad Alessio Conti. Sulla sua situazione: "Ho il 10% di possibilità di tornare a camminare, ma forse me l'hanno detto solo per darmi speranza. Io, però, le proverò tutte".